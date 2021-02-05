02:02 (мск), источник: Коммерсантъ
«Америка вернулась»
Джо Байден определил контуры американской внешней политики на ближайшее будущее.
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Президент США Джо Байден нанес первый визит в ключевое американское ведомство. Он выбрал не Пентагон и не ЦРУ, а Государственный департамент — что лишний раз подчеркивало его предвыборное обещание «вернуть Америку во главу глобального стола» именно с помощью дипломатии. Обращаясь к работникам ведомства, Джо Байден выступил с широкой «программной речью», очертившей контуры внешней политики США на годы вперед.
«Возвращение Америке ее места в мире», — в черновом варианте календаря американской администрации, раздобытом CNN, именно эта фраза описывает приоритеты на февраль: то есть, поясняет телеканал, последний месяц зимы должен быть посвящен внешнеполитическим устремлениям. До начала февраля, впрочем, «внешнеполитических» действий уже хватало: президент Байден поговорил с несколькими иностранными главами государств — в том числе с президентом России Владимиром Путиным, а новоутвержденный госсекретарь Энтони Блинкен комментировал зарубежную повестку, в том числе ситуацию в России. В последние дни, ознаменовавшиеся судебным процессом над российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным и митингами на улицах российских городов, его слова в адрес Москвы звучали особенно часто.
Собственно, именно господин Блинкен «презентовал» Джо Байдена аудитории и нации. «Сегодня я произношу слова, которые приносят мне большое удовольствие: президент Байден,
«В дни беспрецедентных глобальных испытаний как никогда важно, чтобы США снова вели мир за собой, ведь он не организуется сам собой и не решит важнейших проблем», — поведал госсекретарь, подчеркнув, что дипломатия необходима для борьбы с пандемией, изменением климата и авторитаризмом, и во главу внешней политики необходимо поставить благополучие простых американских граждан. Когда кафедру обработал антисептиком специально обученный человек, к ней подошел Джо Байден.
Начав с похвалы в адрес Энтони Блинкена, президент довольно быстро перешел к делу. «Я хочу, чтобы мир услышал: Америка вернулась. Америка вернулась! Дипломатия вернулась, вернулась в центр нашей внешней политики. Как я говорил в своей инаугурационной речи, мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром. Не для того, чтобы преодолеть вчерашние кризисы, нет — а чтобы побороть сегодняшние и завтрашние», — начал глава государства.
«Американское лидерство должно дать ответ на новые проблемы вроде усиливающегося авторитаризма — включая растущие амбиции Китая бросить вызов США и усилия России по подрыву нашей демократии. Нам нужны ответы на новые кризисы от пандемии до изменения климата и распространения ядерного оружия, и кризисы эти могут быть разрешены только нациями, работающими сообща», — обозначил приоритеты администрации демократ.
«Мы не справимся в одиночку. Прежде всего мы должны начать с дипломатии, основанной на самых оберегаемых демократических ценностях: защиты свободы, продвижение возможностей, поддержка универсальных прав, уважение к власти закона и достоинству каждого человека. Это основной принцип нашей мировой политики, нашей мирового могущества. Это наш неисчерпаемый источник силы, неизменное американское преимущество», — поведал глава государства. Закончив с довольно пространным идеологическим вступлением, он перешел к насущным проблемам.
«Последние несколько дней мы тесно взаимодействовали с нашими союзниками и партнерами, чтобы заняться ситуацией с военным переворотом в Бирме», — заявил господин Байден, призвав военных Мьянмы отдать захваченную силой власть, отпустить задержанных активистов и чиновников, снять ограничения на работу СМИ и воздержаться от насилия. В противном случае путчистам обещаны «последствия», претворить в жизнь которые США обещают вместе с союзниками.
Затем речь зашла о России. «Будучи лидером в дипломатии, мы должны также взаимодействовать с нашими противниками и конкурентами дипломатическими методами, когда это отвечает нашим интересам и укрепляет безопасность американского народа. Поэтому вчера США и Россия согласились продлить договор
«Политически мотивированная отправка Алексея Навального в тюрьму и попытки подавить свободу самовыражения и права на мирные митинги вызывают ощутимое опасение и у нас, и у международного сообщества. Господин Навальный как и все российские граждане обладает правами в соответствии с конституцией России. Он пострадал
«Мы дадим отпор экономическим злодеяниям Китая, его поползновениям на права человека, интеллектуальную собственность и систему глобального управления. Но мы готовы работать с Пекином тогда, когда это отвечает американским интересам», — пообещал он.
Также глава государства коснулся вопроса борьбы с изменением климата, а затем пообещал, что министр обороны Ллойд Остин займется пересмотром американского военного присутствия в мире, чтобы оно отвечало интересам внешней политики и национальной безопасности. Пока этот пересмотр будет идти, вывод войск из Германии приостановят. Также США прекратит поддержку войны в Йемене, которую ведет Саудовская Аравия, однако поможет королевству защищаться от нападений со стороны Ирана.
Наконец, речь зашла о правах человека: президент анонсировал резкое увеличение квот на беженцев в страну и заявил, что США займутся отстаиванием прав
«Когда мы по всему миру защищаем права женщин и девочек, представителей ЛГБТ, коренных народов, людей с инвалидностью, людей всякой этнической и религиозной принадлежности, мы также защищаем эти права для наших детей здесь, в Америке. Америка более не может позволить себе отсутствовать на мировой арене», — торжественно объявил господин Байден. «Наша администрация готова надеть на себя мантию и вновь вести за собой. Спасибо всем вам. Пусть Господь благословит вас, защитит наших солдат, наших дипломатов, наш экспертов по развитию и всех американцев, которым грозит вред. Спасибо!» — завершил он речь.
Алексей Наумов