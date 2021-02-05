03:16 (мск), источник: РБК
Трамп отказался давать показания на процессе по импичменту
Бывший президент США Дональд Трамп не будет давать показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента, сообщил CNN советник Трампа Джейсон Миллер.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Президент не будет давать показания на неконституционном процессе», — сказал он.
Ранее обвинители от Палаты представителей Конгресса США направили Трампу письмо, в котором потребовали, чтобы он дал показания под присягой в рамках процедуры его импичмента с 8 по 11 февраля. Обвинители указывали, что имеют право расценить возможный отказ
Адвокаты Трампа Брюс Кастор и Дэвид Шон назвали запрос обвинителей выступить в рамках процесса «пиар-трюком». «Как вы определенно знаете, эта неконституционная процедура просто не может привести к
Признать процедуру импичмента Трампу незаконной ранее призвал
Палата представителей конгресса США объявила импичмент Трампу 13 января. Поводом для этого стали беспорядки в Вашингтоне, во время которых сторонники
Трамп стал первым президентом, которому палата представителей объявила импичмент дважды. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, оправдал его.
По мнению нынешнего президента США Джо Байдена, импичмент Трампу не завершится успехом, так как в сенате не будет достаточно голосов, чтобы его утвердить. Для утверждения импичмента его должны поддержать 67 сенаторов из 100, то есть две трети. Учитывая расстановку сил в нынешнем составе сената, демократам нужно получить голоса 17 республиканцев.