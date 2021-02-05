06:41 (мск), источник: ТАСС
Американские сенаторы намерены оценить влияние других стран на экстремистов в США
Представители обеих партий проявили интерес к участию в расследовании, отметил глава спецкомитета по разведке Сената Марк Уорнер.
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Законодатель отметил, что представители обеих партий проявили интерес к участию в расследовании. Они, в частности, намерены выяснить, есть ли у указанных группировок связи с организациями в европейских странах. Как отмечает издание, сенаторы планируют провести проверки в отношении ультраправого движения Proud Boys и лиц, связанных с распространением теорий заговора.
По словам Уорнера, расследование будет касаться сторонников превосходства белой расы в США, движения американских антифашистов «Антифа», ультраправых и ультралевых объединений. Говоря об экстремистских группировках в США, законодатель добавил, что «большинство из них — правые».
Уорнер отметил, что в числе приоритетных направлений работы спецкомитета будет противодействие росту влияния экстремистов, распространению заведомо ложной информации, хакерским атакам, причастность к которым в США приписывают России. Кроме того, комитет намерен добиваться того, чтобы Китай не имел превосходства над США в сфере технологий, а также принять дополнительные меры для обеспечения надзора за работой американских разведывательных служб.