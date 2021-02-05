09:38 (мск), источник: РБК
В МВД запланировали объединение наружки с прослушкой
В МВД планируют объединить два ключевых подразделения:
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Цель реорганизации — усиление контроля со стороны ФСБ над
В марте на ежегодной коллегии МВД будет озвучена концепция слияния двух ключевых подразделений —
РБК направил запрос в
«Предполагается, что
Руководитель бюро
Во времена СССР соответствующие функции выполняло 7-е управление МВД. До сих пор сотрудники министерства называют это подразделение «семеркой». Согласно информации базы данных СПАРК, руководителем бюро является Сергей Матвеев. На сайте организации «Центр социальных и благотворительных программ поддержки ветеранов и инвалидов силовых структур «Звезда» отмечено, что Матвеев носит звание
Бюро специальных технических мероприятий МВД было образовано в 1992 году. Одним из направлений деятельности подразделения является борьба с преступлениями в сфере компьютерных технологий. Сотрудники бюро участвуют в
Источник в МВД рассказал, что контроль над двумя ключевыми подразделениями полиции позволит ФСБ полностью курировать
«Федеральная служба получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х годов», — отметил источник. Сейчас этот доступ затруднен правилами обмена оперативной информацией между ведомствами, рассказал собеседник.
О существовании в бюро такой базы упомянул в разговоре с РБК
«Управление появилось благодаря усилиям генерала МВД Александра Овчинникова, который помимо работы оперативных подразделений делал акцент на создании аналитической службы», — отметил Ворожцов.
Он добавил, что управление накопило огромную базу электронных данных. По его мнению, подчинение бюро технической службе связано с тем, что система раскрытия преступлений резко сместилась в область электронного контроля. «Именно поэтому подразделения, связанные с техническими мероприятиями, играют большую роль», — считает Ворожцов.
Управляющий партнер юридической группы AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев уверен, что существует общий тренд, когда последние структурные и кадровые изменения, происходящие в органах внутренних дел, обусловлены усилением влияния органов ФСБ на органы МВД.
«Так, например, практически все руководящие должности службы собственной безопасности МВД стали подконтрольны аппарату прикомандированных сотрудников ФСБ, — говорит Гавришев, — а теперь такая же судьба постигла подразделения МВД, работающие с оперативной информацией». По его мнению, реорганизация связана с большим количеством утечек информации из баз данных МВД и направлена на их пресечение.