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11:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленского обвинили в проведении вечеринки в разгар карантина

Президент Украины Владимир Зеленский организовал вечеринку в свой день рождения вопреки карантинным ограничениям, введенным из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сюжете проекта «Схемы», опубликованного на YouTube-канале «Радiо Свобода».

Источник: AP 2020

В материале указано, что украинский лидер отпраздновал 43-летие в киевской квартире совладельца студии «Квартал-95» и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича. На праздник были приглашены более 30 человек, которые не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

При этом, согласно постановлению правительства страны, на Украине до 28 февраля запрещено проведение любых массовых мероприятий с участием более 20 посетителей.
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Отмечается, что в числе приглашенных на праздник фигурировали видные чиновники и политики страны, в частности глава президентского офиса Дмитрий Ермак и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. В связи с этим журналисты обвинили команду Зеленского в нарушении собственных же правил, тогда как граждане вынуждены порой отказываться от важных дел в разгар карантина.

Всего вечерника продолжалась около восьми часов. Прибывшая на место полиция, которую вызвали журналисты, не обнаружила никаких нарушений.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос заявил, что во время празднования своего дня рождения Зеленский объявил присутствующим о решении баллотироваться на второй срок. «Может нам пора забрать куличики у этого мальчика?» — написал парламентарий.

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