Кремль разъяснил критерии оценки работы губернаторов

«Эти критерии позволяют просто делать достаточно прозрачной всю палитру региональную», — отметил представитель Кремля. Оценивать эффективность глав регионов по ним будут правительство и администрация президента.
По словам Пескова, благодаря критериям «сам губернатор получает возможность оценивать свой электоральный потенциал перед выборами». Он также добавил, что ранее показателей было больше, а теперь система «стала более компактная, более понятная».
Отвечая на вопрос, включает ли критерий «цифровой зрелости» глав регионов их активность в социальных сетях и мессенджере Telegram, Песков заявил, что эту информацию нужно уточнить.
В документе, который 4 февраля подписал Путин, указаны 20 показателей эффективности. В их числе — доверие к власти, демографические показатели (численность населения региона и продолжительность жизни), уровень бедности и образования, темпы роста средней зарплаты и среднедушевого дохода.
Предыдущий перечень показателей был утвержден в 2017 году и состоял из 15 пунктов. Часть критериев из него совпадает с обновленным списком, в частности показатели об уровне доверия к власти, состоянии дорог в регионах и уровне окружающей среды.
Из нового списка убрали критерии «количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе» и «производительность труда в несырьевых секторах». Помимо «цифровой зрелости» органов власти в него добавились пункты о воспитании «гармонично развитой и социально ответственной личности». Губернаторов также предложили оценивать по числу волонтеров в регионе, поддержке талантливой молодежи и по тому, сколько граждан занимаются спортом и посещают культурные мероприятия.
Перечень показателей, утвержденных в 2012 году, состоял из 36 пунктов и охватывал экономику, занятость, демографию, здравоохранение и образование. Список от 2015 года включал 24 критерия.