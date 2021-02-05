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15:37 (мск), источник: Ведомости

Боррель выразил надежду на сертификацию вакцины «Спутник V» в ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть сертифицирована в ЕС после публикации журнала The Lancet, передает ТАСС.

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Источник: МИД РФ

«Я с удовольствием прочел отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet, в отношении российской вакцины и ее высокой эффективности. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах — членах Евросоюза», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Боррель поздравил Россию с успехом и отметил, что достижения российских ученых полезны для всего человечества. «У нас, как вы знаете, вакцин не хватает. И дополнительный источник поставок только приветствуется», — подчеркнул он.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что эта публикация дала возможность Европе больше узнать о российском препарате.

«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас в России проводится массовая вакцинация этим препаратом.

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