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15:56 (мск), источник: РБК

Бывшего главу ПФР уволили из Минфина по сокращению

Антон Дроздов стал первым замглавы Минфина, покинувшим свой пост в результате масштабной реформы. Мишустин назначил его на эту должность в январе прошлого года. До этого Дроздов почти 12 лет возглавлял ПФР.

Источник: РИА "Новости"

Замминистра финансов Антон Дроздов освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе.

Дроздов стал первым замглавы Минфина, сокращенным в рамках реформы госуправления. Количество заместителей министра Антона Силуанова уменьшили с 12 до 10. В январе «Известия» со ссылкой на близкие к правительству источники сообщили, что вторым сокращенным замглавы Минфина может стать Татьяна Нестеренко.

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Дроздов был назначен на должность замглавы Минфина в январе прошлого года премьер-министром Михаилом Мишустиным. До этого он с июля 2008 года был председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР). На место Дроздова назначили бывшего главу Минтруда Максима Топилина.

Дроздов родился в Москве в 1964 году. После окончания Московского финансового института по специальности «финансы и кредит» он работал в управлении финансирования социального обеспечения Минфина СССР.

После 1989 года занимал различные должности в Минфине России, а в 1994 году Дроздова назначили заместителем начальника главного управления федерального казначейства министерства.

С 1999 года до назначения на должность главы ПФР он занимал различные должности в аппарате правительства и курировал экономические вопросы. Дроздов имеет орден Почета и звание «Заслуженный экономист РФ».

В конце 2020 года Мишустин анонсировал масштабную реформу структуры государственного управления как в центральном аппарате, так и в регионах. По плану численность штатов федеральных министерств должна сократиться на 5%, региональных — на 10%. Реформу запустили с 1 января 2021 года, она должна завершиться к апрелю.

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Михаил Котляр

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