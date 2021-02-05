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16:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ в 2021 году

Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературы и химии, свидетельствует опубликованный Рособрнадзором проект расписания ЕГЭ.

Источник: Reuters

Резервные дни для сдачи ЕГЭ запланированы на 28—29 июня и на 2 июля, дополнительный период сдачи — на 12, 13, 14 и 17 июля. Выпускные экзамены по русскому языку и математике (ГВЭ-11) для инвалидов и тех, кто не намерен поступать в вуз, запланированы на 25 и 28 мая, с резервными днями 8 и 10 июня и дополнительными периодами в июле и сентябре.

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Одновременно Рособрнадзор опубликовал проект расписания ОГЭ и выпускных экзаменов для 9 класса (ГВЭ-9). Экзамены по русскому языку в основной период пройдут 24 и 25 мая, по математике — 27 и 28 мая. Дополнительные дни экзаменов намечены на 3 сентября для русского языка и на 6 сентября — для математики.

Проект расписания основного периода ЕГЭ:

  • 31 мая — география, литература, химия;
  • 3 и 4 июня — русский язык;
  • 7 июня — профильная математика;
  • 11 июня — история, физика;
  • 15 июня — обществознание
  • 18 июня — иностранные языки (без раздела «Говорение»), биология;
  • 21 и 22 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»);
  • 24 и 25 июня — информатика и ИКТ.

ГВЭ-11 был введен как выпускной экзамен для детей-инвалидов, однако из-за пандемии коронавируса Минпросвещения позволило сдавать его выпускникам школ, которые не планируют в 2021 году поступать в вузы. Остальные выпускники в рамках ЕГЭ должны будут сдавать один обязательный экзамен по русскому языку. Экзамена по базовой математике не будет.

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