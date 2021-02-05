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18:05 (мск), источник: ТАСС

Россия высылает трех сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест.

Источник: AP 2020

«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД РФ.

«Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права», — указали в дипведомстве.

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На Смоленской площади уточнили, что было зафиксировано участие в незаконных акциях сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудника посольства Германии в Москве. «Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу», — заключили в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах во вторник со шведской коллегой Анн Линде заявил ей об участии сотрудника диппредставительства Швеции в несогласованной акции протеста в России.

Захарова также указывала, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

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