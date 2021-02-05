Мантуров заявил, что в России достаточно лекарств от коронавируса

«Что касается антиковидной тематики по лекарствам: мы с вами помним, когда был ажиотажный спрос по данному направлению. Могу сказать, с апреля по декабрь прошлого года наши предприятия нарастили по некоторым позициям свое производство на 1000%», — сказал он журналистам.
Министр уточнил, что это касается антибиотиков, противовирусных препаратов.
«Потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается полностью и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах. В 90% случаев речь идет именно о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом», — говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на Мантурова.
В пятницу министр принял участие в открытии новой линии по производству готовых лекарственных средств в ампулах на заводе «Биохимик» компании «Промомед». По его словам, на ней будут производиться в том числе востребованные в лечении коронавируса антикоагулянты эноксапарин натрия и надропарин кальция. Выход линии на полный объем производства позволит удовлетворить потребности РФ без зарубежных закупок, отметил Мантуров.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Биохимик», новое ампульное производство разместилось на площади 2 700 кв. метров, запуск линии позволит увеличить производство готовых лекарственных средств в ампулах в два раза — до 15 млн единиц в месяц (более 173 млн ампул в год).
«Ампульная линия такой мощности способна решить все острые проблемы, которые возникают со снабжением страны низкомолекулярными гепаринами, которые остро востребованы в период пандемии COVID-19 ", — отметил председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.
«Биохимик» в прошлом году начал производство препарата противовирусного действия от коронавирусной инфекции — «Арепливир» (фавипиравир). Как отмечает Минпромторг, с сентября 2020 года завод увеличил объем производства «Арепливира» в 10 раз — со 100 тыс. до 1 млн упаковок в месяц, к апрелю планирует выйти на 2 млн упаковок в месяц, что в два раза больше месячной потребности в нем госпитального и амбулаторного звена РФ.