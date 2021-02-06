Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
12Последствия снегопада в Москве
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
01:28 (мск), источник: РБК

Зеленский объяснил блокировку телеканалов цитатой из Булгакова

Зеленский назвал законными санкции против нескольких украинских телеканалов. По его словам, США и Евросоюз полностью поддержали эти ограничения, поскольку «четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов».

Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против телеканалов «112», ZIK и NewsOne справедливыми и законными. Об этом он заявил в своем влоге.

Этот выпуск Зеленский впервые частично записал по-русски, начав его с цитаты «украинского писателя» Михаила Булгакова, «которого, как и родную землю, мы никому не собираемся отдавать».

«Цитата на языке оригинала “не читайте перед обедом советских газет” (не искаженная цитата “украинского писателя” звучит так: “И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет”. — РБК). Позвольте дополнить классика (в этот момент Зеленский перешел на русский. — РБК): не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. Если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни», — заявил политик.

Он отметил, что решил записать видео на русском не случайно. «На этом языке особенно в последнее время нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском языке», — заявил президент.

Зеленский выразил желание, чтобы его услышала часть людей, которая «относится к украинскому языку с опаской» и «уверена, что если на русском и по телеку — это точно правда».

В частности, он привел как пример новость, что на Украине запретили книги Булгакова, которая в действительности оказалась отказом на ввоз издания лишь одному издательству из нескольких десятков. «Отказано не из-за великого Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма», — отметил президент.

Новость
Зеленского обвинили в проведении вечеринки в разгар карантина

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и других мерах сроком на пять лет Зеленский назвал оправданным, теперь их материалы можно увидеть только в YouTube. «Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще полностью поддержано США и Евросоюзом и странами “Большой семерки”, которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — заявил он.

Зеленский одобрил блокировку каналов «112», ZIK и NewsOne 2 февраля, объяснив решение их пророссийской позицией и необходимостью противодействия иностранной пропаганде. Проверки этих телеканалов начались осенью 2020 года, после того как они показали часть встречи лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным. По информации «Обозревателя», владелец «112 Украина», NewsOne и ZIK депутат Рады от «Оппозиционного блока» Тарас Козак близок к Медведчуку. Против Козака также были введены санкции.

Медведчук назвал эти меры незаконными. По украинским законам ограничения могут применяться только в отношении иностранного государства или граждан другой страны, отметил он.

Телеканалы назвали запрет вещания «попыткой политической расправы над неугодными».

В Кремле закрытие оппозиционных телеканалов осудили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ». Посольство США на Украине поддержало решение украинских властей. Дипломаты отметили, что две страны должны вместе работать над тем, «чтобы не допускать дезинформации как оружия в информационной войне против суверенных государств».

 Навальному увеличивают срок заключения новыми судами. За что судят теперь
В МХТ имени Чехова нашли мертвым мужчину
Россия высылает сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии
Умер актер Кристофер Пламмер
Создано повышающее в 10 раз эффективность COVID-вакцин вещество
Жители Сиднея нашли на пляже живые «пластиковые бутылки» (фото)
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду в Пекине
Александр Кокорин впервые сыграл в матче чемпионата Италии
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
«С ума посходили»: Аксёнов удивлён светильникам из Польши в Крыму
Горячие темы на Авто
Пляши польку Матвеев, письмо тебе пришло ! 280
Не плеваться, я щас о политике немного тавоэтова 214
а дядя Вася жарит в темноте. 170
Читали новости? 142
Кино
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой Премьеру драмы «Северный ветер» посетили главные звезды российской киноиндустрии
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 371
Беседа о менструации 287
Выплаты беременным 246
О вкусах не спорят? 166
Леди
Поклонники перестали узнавать 51-летнюю Татьяну Буланову В сети считают, что певица чрезмерно увлеклась пластикой
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь