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03:26 (мск), источник: ТАСС

Прибывающим в страны ЕАЭС на поезде нужно иметь отрицательный тест на COVID-19

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла методические рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции в поездах дальнего следования. В частности, лица, прибывающие в страны ЕАЭС, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выданный за три дня до пересечения границы, — за исключением детей до пяти лет.

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Источник: РИА "Новости"

Россия с 8 февраля возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске. Помимо этого, количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва — Минск будет увеличено с трех до пяти в неделю.

«Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы государства-члена, за исключением детей в возрасте до пяти лет (при наличии справки у сопровождающих их лиц), членов правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, членов локомотивных бригад и лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте», — следует из документа, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

Однако, если у пассажира на момент прибытия к границе будет зафиксирована повышенная температура, вне зависимости от наличия справки, он помещается на изоляцию в инфекционный стационар.

«В случае отсутствия справки принимаются меры в соответствии с законодательством государств-членов», — отмечается в документе. Граждане с признаками респираторной инфекции госпитализируются в провизорный стационар. При этом те пассажиры, у которых не было справок об отсутствии COVID-19 при въезде на территорию страны, должны быть изолированы в карантинном стационаре на срок до двух суток для проведения тестирования.

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«После получения результатов <…> лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в специально определенных для этого помещениях», — следует из рекомендаций.

<…>.

Кроме того, документом рекомендуется организация температурного «входного» контроля, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработку рук антисептиком, соблюдением принципов социального дистанцирования и разделением потоков движения пассажиров. «Принятый документ носит рекомендательный характер, и с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической ситуации, принимаемые в странах Союза меры, могут быть изменены, как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения, в соответствии с законодательством государств-членов», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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