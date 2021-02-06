04:26 (мск), источник: Коммерсантъ
В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС
В России появится национальный стандарт по информированию населения о ЧС. Он вступит в силу 1 июня 2021 года.
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«Для предотвращения возникновения паники среди населения необходимо регулярно доводить оперативную полную и достоверную информацию о ЧС, исключая возникновение эффекта информационного вакуума. Информация не должна носить противоречивый характер», — говорится в документе (цитата по ТАСС).
В стандарте прописан порядок информирования населения о ЧС через СМИ и другие каналы, их параметрах и масштабах, принимаемых мерах и способах защиты. Также он определяет правила информирования о выплатах, восстановлении утраченных документов
Как должно вестись информирование:
Росстандарт ранее утвердил национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях. Он также вступит в силу 1 июня 2021 года. Стандарт содержит этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС (радиоактивное загрязнение, химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение), требования по размещению граждан.