Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
10Крещенские купания
04:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС

В России появится национальный стандарт по информированию населения о ЧС. Он вступит в силу 1 июня 2021 года.

Источник: Reuters

«Для предотвращения возникновения паники среди населения необходимо регулярно доводить оперативную полную и достоверную информацию о ЧС, исключая возникновение эффекта информационного вакуума. Информация не должна носить противоречивый характер», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

В стандарте прописан порядок информирования населения о ЧС через СМИ и другие каналы, их параметрах и масштабах, принимаемых мерах и способах защиты. Также он определяет правила информирования о выплатах, восстановлении утраченных документов и т. д.

Как должно вестись информирование:

  • запрещается предоставлять сведения, которые могут вызвать панику, массовые нарушения общественного порядка, информацию ограниченного доступа;.
  • должностные лица обязаны предоставлять в СМИ оперативные сведениями из зоны ЧС с периодичностью не реже четырех раз в сутки;.
  • управление по связям с общественностью и СМИ администрации региона обязано доводить до населения через СМИ сведения об обстановке в зоне ЧС не позднее чем через час после его возникновения и до отмены режима ЧС.

Росстандарт ранее утвердил национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях. Он также вступит в силу 1 июня 2021 года. Стандарт содержит этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС (радиоактивное загрязнение, химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение), требования по размещению граждан.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Рублю предсказали рекордный рост
У переболевших ковидом начали находить новые серьезные проблемы
Россия высылает сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии
Умер актер Кристофер Пламмер
Создано повышающее в 10 раз эффективность COVID-вакцин вещество
Зеленский объяснил блокировку телеканалов цитатой из Булгакова
Жители Сиднея нашли на пляже живые «пластиковые бутылки» (фото)
Российский лыжник досрочно завоевал Кубок мира
Авто
Тотальная безопасность: проверь, хороший ли ты водитель От чего зависит безопасность на дороге? Соблюдение ПДД? Опыт водителя? Техническое состояние автомобиля? Проверьте свои знания, получите полезную информацию и не упустите шанс выиграть призы
Кино
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой Премьеру драмы «Северный ветер» посетили главные звезды российской киноиндустрии
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
8 красивых актрис эпохи 60-ых: как они изменились
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь