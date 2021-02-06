Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежным

По мнению колумниста агентства Андреаса Клута, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и новому президенту США Джо Байдену предстоит «неприятный разговор» о России и строящемся газопроводе, поскольку у стран есть разногласия по поводу магистрали. Отмечается, что немецкие власти относятся к газопроводу как к коммерческому проекту, а американская сторона считает его геополитической инициативой.
Как пишет автор материала, Меркель «держится» за проект, чтобы сохранить мир в своей партии, при этом канцлер помнит о грядущих в сентябре федеральных выборах. По его словам, после ухода Меркель ХДС останется у власти, однако им придется работать в партнерстве с партией «Зеленые», выступающими против «Северного потока — 2».
«Она [Меркель] знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и “зеленых” объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха», — говорится в статье.
5 февраля канцлер Германии рассказала, что обсудит «Северный поток — 2» с новой администрацией США и надеется на достижение решения по проекту. Она добавила, что проект играет большую роль в трансатлантических отношениях.
В этот же день глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рёттген предложил ввести мораторий на строительство газопровода. По его словам, это необходимо для проведения переговоров между Евросоюзом, Россией и США.
До этого, 2 февраля, сообщалось, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Однако в немецком правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.
«Северный поток — 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу.
Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.