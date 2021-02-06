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08:01 (мск), источник: Известия

Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежным

С приходом нового правительства Германия откажется от газопровода «Северного потока — 2», говорится в статье Bloomberg, опубликованной в пятницу, 5 февраля.

Источник: РИА "Новости"

По мнению колумниста агентства Андреаса Клута, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и новому президенту США Джо Байдену предстоит «неприятный разговор» о России и строящемся газопроводе, поскольку у стран есть разногласия по поводу магистрали. Отмечается, что немецкие власти относятся к газопроводу как к коммерческому проекту, а американская сторона считает его геополитической инициативой.

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Как пишет автор материала, Меркель «держится» за проект, чтобы сохранить мир в своей партии, при этом канцлер помнит о грядущих в сентябре федеральных выборах. По его словам, после ухода Меркель ХДС останется у власти, однако им придется работать в партнерстве с партией «Зеленые», выступающими против «Северного потока — 2».

«Она [Меркель] знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и “зеленых” объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха», — говорится в статье.

5 февраля канцлер Германии рассказала, что обсудит «Северный поток — 2» с новой администрацией США и надеется на достижение решения по проекту. Она добавила, что проект играет большую роль в трансатлантических отношениях.

В этот же день глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рёттген предложил ввести мораторий на строительство газопровода. По его словам, это необходимо для проведения переговоров между Евросоюзом, Россией и США.

До этого, 2 февраля, сообщалось, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Однако в немецком правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток — 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу.

Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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