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10:50 (мск), источник: РБК

Экс-главред Handelsblatt порассуждал о будущем Меркель и Nord Stream 2

После отставки канцлера Германии Ангелы Меркель будущее российского газопровода «Северный поток — 2» окажется под угрозой и, скорее всего, германские власти не дадут проекту зеленый свет. Об этом пишет бывший главный редактор ежедневной деловой газеты Германии Handelsblatt Андреас Клут в колонке для американского Bloomberg. По его мнению, в сентябре в Германии к власти придут «зеленые», которые выступают против газопровода.

Источник: Nord Stream 2

По его мнению, Германия выступает за строительство трубопровода практически единственной среди западных стран. Меркель настаивает, что к нему нужно относиться как к коммерческому проекту, в который политики не должны вмешиваться.

«Северный поток — 2» выгоден Германии, поскольку обеспечит ее дешевым российским газом и поможет стране перейти с угля и атомной энергии на возобновляемые источники.
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В то же время США и Европарламент придерживаются иных взглядов. Для Вашингтона «Северный поток -2» — это геополитический проект, угрожающий энергетической безопасности Восточной Европы.

Кроме того, отмечает Клут, свою роль играют последние события вокруг отравления, а затем ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Они могут повлечь новые антироссийские санкции Евросоюза.

«В прошлом западные санкции не особенно действовали на [президента России] Путина. Многие европейцы предполагают, что остановка стратегически важного трубопровода сможет привлечь его внимание», — указал журналист.

Клут пишет, что канцлер Германии, несмотря на непопулярность позиции за рубежом, держится за «Северный поток — 2», чтобы сохранить хрупкий мир в своей коалиции с социал-демократами. Это также дает ей лишние козыри в переговорах с президентом США Джо Байденом.

Однако после сентябрьских выборов в Германии Меркель, вероятно, уйдет в отставку, а к власти придут «зеленые», которые выступают резко против газопровода.

«Она [Меркель] знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и “зеленых” объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха», — предположил Клут.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%.

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Источники немецкого еженедельного журнала WirtschaftsWoche сообщили, что власти Германии рассматривают вариант установки на газопровод «заглушки», которая позволит в нужный момент отключать подачу газа с немецкой стороны. Таким образом, ФРГ может помешать России шантажировать Украину сокращением ее поставок газа. Собеседники издания отметили, что Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас не готовы полностью разорвать сотрудничество с проектом.

Bloomberg со ссылкой на график работ, имеющийся в распоряжении агентства, и источники сообщал, что оператор проекта газопровода «Северный поток-2» Nord Stream AG 2 планирует завершить строительство одной из двух веток в первой половине 2021 года. Трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работы в территориальных водах Дании на последней неделе мая и до июня будет прокладывать трубы в водах Германии.

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