Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Эрнст получил награду за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность, отмечается в документе.
Гендиректору Первого канала 6 февраля исполнилось 60 лет. Больше 30 из них он посвятил телевидению, несмотря на то, что окончил биологический факультет ЛГУ.
Накануне его юбилея «Известия» попросили друзей и коллег топ-менеджера оценить, как изменился Первый канал, а вместе с ним и медиаиндустрия России.
Как, в частности, отметил певец, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Лев Лещенко, Эрнст отличается организаторским талантом, корректностью и умением объединить перед телеэкраном несколько поколений.