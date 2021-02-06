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15:27 (мск), источник: Известия

Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ главы государства опубликован в субботу, 6 февраля, на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Эрнст получил награду за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность, отмечается в документе.

Гендиректору Первого канала 6 февраля исполнилось 60 лет. Больше 30 из них он посвятил телевидению, несмотря на то, что окончил биологический факультет ЛГУ.

Накануне его юбилея «Известия» попросили друзей и коллег топ-менеджера оценить, как изменился Первый канал, а вместе с ним и медиаиндустрия России.

Как, в частности, отметил певец, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Лев Лещенко, Эрнст отличается организаторским талантом, корректностью и умением объединить перед телеэкраном несколько поколений.

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