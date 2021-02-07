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01:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам рассказали об ужесточении контроля за криптовалютой

Российские власти начали постепенно ужесточать контроль за сферой криптовалют, в том числе благодаря вводу обязательного декларирования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов криптовалютного рынка.

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Источник: Reuters

Так, в 2021 году стало возможно легально покупать и продавать криптовалюты за счет подписанного президентом России летом прошлого года закона, позволяющего проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). При этом криптовалюты пока не могут быть средством платежа на территории страны, рассказали эксперты.

Сейчас Госдума изучает законопроект, согласно которому доходы от операций россиян с криптовалютами будут облагаться налогом на прибыль организаций или НДФЛ.
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Россияне и организации будут обязаны декларировать такие операции на сумму от 600 тысяч рублей в год.

Как пояснил директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников, обязательное декларирование доходов от цифровых валют в России должно начаться со сделок, которые были совершены в этом году, а предоставить данные налоговой службе необходимо до 30 апреля 2022 года.

В декабре прошлого года замглавы Центробанка Алексей Заботкин объяснил преимущество цифрового рубля над криптовалютой. По его словам, криптовалюты не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения. Он добавил, что в России будет предусмотрена возможность покупать на цифровой рубль цифровые финансовые активы.

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