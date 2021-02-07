Госдепартамент отменил еще один указ Трампа

Соединенные Штаты приостановили действие соглашений о предоставлении убежища с тремя странами — Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Эти договоренности были достигнуты администрацией прежнего президента Дональда Трампа.
Мы уведомили правительства Сальвадора, Гватемалы и Гондураса о том, что США предпринимают эти действия для выработки совместного подхода к миграции в регионе на основе сотрудничества и взаимного уважения.
Соглашения предполагали предоставление убежища не в США, а внутри этих стран. Фактически, отменены были только договоренности с Гватемалой, которые приостановили в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Соглашения с Гондурасом и Сальвадором не успели вступить в силу.
Блинкен подчеркнул, что отмена соглашений об убежище не означает, что границы США становятся открытыми.
«Хотя мы привержены расширению правовых путей защиты, Соединенные Штаты — это страна с границами и законами, которые необходимо соблюдать», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.
Президент США Джо Байден перед своей инаугурацией обещал в первые же дни после прихода к власти отменить ряд решений предыдущей администрации Дональда Трампа, касающихся миграционной политики. Указы Трампа привели к тому, что вдоль южной границы Соединенных Штатов сосредоточились десятки тысяч людей, просящих убежище у Вашингтона.
В середине января к границе с США выдвинулся новый караван мигрантов из Гондураса и Гватемалы. Поводом для миграции жителей стран Латинской Америки стала разрушившая экономику пандемия COVID-19 и последствия ураганов в ноябре 2020 года.
Как сообщало Associated Press мигранты из Гондураса прорвались через границу на территорию Гватемалы. После чего вооруженные силы страны попытались воспрепятствовать дальнейшему движению более чем 9 тыс. нелегалов на север, произошли массовые стычки с военными. Армии и полиции Гватемалы приходилось применять слезоточивый газ, чтобы остановить поток беженцев.
Позже агентство сообщало, что централизованный поток мигрантов иссяк: часть из них под воздействием гватемальских властей вернулась в Гондурас, часть рассредоточилась и продолжила движение в сторону мексиканской границы. Вместе с тем администрация Байдена, несмотря на обещания смягчить миграционную политику, в первые дни правления депортировала из США сотни человек. Большей частью это были граждане Гватемалы и Гондураса.