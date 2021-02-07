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05:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной от коронавируса из России или КНР

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что лично готов сделать прививку от COVID-19 российской или китайской вакциной, если те будут зарегистрированы в ЕС. По его мнению, в вопросе вакцин не может идти речи о геополитике.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе, — ответил господин Курц на вопрос Welt am Sonntag о том, готов ли он привиться вакциной из России или Китая (перевод ТАСС). — В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах».

Он отметил, что Австрия готова в случае одобрения вакцин предоставить австрийским компаниям мощности для их производства.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), распространяющий российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», в январе подал заявление о ее регистрации в Европейское медицинское агентство (ЕМА). Венгрия уже одобрила применение «Спутника V», однако для ее использования она должна получить разрешение европейского регулятора.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложила России поддержку в вопросе оформлении документации для регулятора. Во время визита в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что надеется на подтверждение эффективности вакцины от ЕМА, так как Евросоюз сталкивается с нехваткой вакцин от других производителей.

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