12:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Глава МИД Украины ожидает мести России за санкции против телеканалов
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия будет мстить за блокировку украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Он назвал их «телеканалами Медведчука», который приходится кумом президенту России Владимиру Путину и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Телеканалы принадлежат депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа» Тарасу Козаку.
«Безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит … Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому», — сказал господин Кулеба в эфире «Радио Свобода». По его словам, власти работают над тем, чтобы быть готовыми ответить на возможные меры, которые предпримет Россия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против депутата Тараса Козака и против принадлежащих ему телеканалов.