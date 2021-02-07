Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 февраляПервый официальный огнетушитель, авиакатастрофа Ту-104 в Пушкине, открытие Олимпийских игр в Сочи и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Последствия снегопада в Москве
21Скончался Василий Лановой
15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Аятолла Хаменеи назвал условие для выполнения ядерной сделки

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Вашингтон отменить все санкции для того, чтобы Тегеран выполнил обязательства по ядерной сделке с мировыми державами.

Источник: AP 2020

Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения в 2018 году. В ответ Иран начал постепенно отказываться от своих обязательств.

«Если (США.— “Ъ”) хотят, чтобы Иран вернулся к своим обязательствам, они должны снять все санкции на практике, тогда мы проведем проверку… тогда мы вернемся к нашим обязательствам», — заявил Али Хаменеи (цитата по AP). Последнее слово по всем государственным вопросам в Иране принадлежит верховному лидеру.

Иран с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией подписали совместный всеобъемлющий план действий в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Рублю предсказали рекордный рост
У переболевших ковидом начали находить новые серьезные проблемы
Байден указал Сербии на необходимость признать Косово
В Киеве ждут жесткого ответа от РФ за санкции против телеканалов
Вирусологи рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок
Умер бывший чемпион мира по боксу, побеждавший Мохаммеда Али
Житель Канады соорудил тобогган из полотенца (видео)
Российский боец Волков нокаутировал Оверима
Испанию засыпало песком из Сахары (фото)
Gnezdo.ru
Наконец о пенсионерах подумали. Ожидает их вот что
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Зеленский провёл встречу с Куртом Волкером
Почему Украину не пускают в ЕС: главная причина
Горячие темы на Авто
А не кажется ли вам, товарищи, что мы уже совсем зажрались? Или третий сорт не брак. 321
Пляши польку Матвеев, письмо тебе пришло ! 286
Не плеваться, я щас о политике немного тавоэтова 215
Гипотетически 196
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Редкие кадры ВОВ: детям не смотреть
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Леди
Тина Канделаки показала редкое фото с молодым мужем Красивая пара!
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь