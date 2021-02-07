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14:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Явлинский раскритиковал Навального за «популизм и национализм»

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью «о смыслах текущей политики», где раскритиковал оппозиционера Алексея Навального.

Источник: РИА "Новости"

Он заявил, что «жизнь без страха и без репрессий несовместима с политикой Навального». В ответ экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что теперь точно не будет выдвигаться от «Яблока» в Госдуму, а соратник оппозиционера Леонид Волков предложил помнить об этой статье, когда «Яблоко» будет снова предлагать «сплотить ряды».

«Политическое направление Навального — это популизм и национализм… Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», — написал господин Явлинский в статье.

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Также основатель «Яблока» заявил, что господина Навального и его окружение «не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой». Он считает, что они выступают за «преступное использование несовершеннолетних в политических целях». Кроме того, господин Явлинский раскритиковал оппозиционера за то, что он «уничтожает любые наметки на коалиции».

Отдельно автор статьи остановился на расследованиях Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Он считает, что они не могут принести результатов для общества, потому что все разоблаченные остаются на своих местах. «Поэтому главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика “разоблачительных” фильмов Навального, — это разжигание примитивной социальной розни», — написал автор статьи.

Господин Ройзман после публикации статьи господина Явлинского заявил, что теперь не рассматривает «Яблоко» для выдвижения на выборы в Госдуму. «Я видел это заявление. Для меня исчезла последняя возможность выдвижения от “Яблока” в Госдуму», — сказал экс-мэр Екатеринбурга изданию It’s My City.

Соратники господина Навального раскритиковали статью господина Явлинского. «Мудрого, опытного политика всегда отличают не только точный выбор слов, но и идеальное чувство момента. Давайте запомним эту статью Григория Явлинского, когда осенью нам опять будут предлагать сплотить ряды и дать “Яблоку” еще один шанс», — написал господин Волков в Telegram.

Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. Политика транспортировали в Берлин, когда он впал в кому. Германия утверждает, что его отравили ядом из группы «Новичок». Российские врачи не подтверждали версию отравления. После возвращения господина Навального арестовали. 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. 23, 31 января и 2 февраля в поддержку политика прошли массовые акции протеста по всей России. По информации «ОВД-Инфо», были задержаны больше 11 тыс. человек.

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