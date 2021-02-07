Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 февраляПервый официальный огнетушитель, авиакатастрофа Ту-104 в Пушкине, открытие Олимпийских игр в Сочи и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
10Крещенские купания
14:58 (мск), источник: ТАСС

Байден указал Сербии на необходимость признать самопровозглашенное Косово

Американский президент также заявил о необходимости реформ в республике.

Источник: AP 2020

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поздравил Сербию с предстоящим Днем государственности, указав на необходимость реформ и признания независимости непризнанного Косова. Поздравление американского президента опубликовала в воскресенье пресс-служба администрации сербского президента.

Читайте также
Глава Косово подал в отставку

«От имени американского народа направляю искренние поздравления вам и вашим согражданам с Днем государственности 15 февраля. Имея в виду 140 лет партнерства между нашими странами, Соединенные Штаты остаются долгосрочно приверженными развитию экономического сотрудничества, региональной стабильности и демократических ценностей. Мы и далее остаемся непоколебимыми в поддержке Сербии в [вопросе] европейской интеграции и поддерживаем вас в дальнейших тяжелых шагах по достижению этой цели, включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения по нормализации с Косовом, которое сфокусировано на взаимном признании», — говорится в письме Байдена.

Американский президент также напомнил о союзничестве Вашингтона и Белграда в Первой и Второй мировых войнах, а также сотрудничестве в борьбе с COVID-19, указав на «углубление дружеских связей» двух стран.

В ответ президент Сербии Александар Вучич, выступая перед прессой после военных учений в городе Панчево в воскресенье, заявил, что «позиции Белграда по признанию Косова ясны», однако Белград «должен заботиться о своих государственных интересах» и «не поддаваться эмоциям».

«Благодарю Байдена за поздравления. А что касается взаимных признаний, то это не указано в актах ни одной международной организации. Мы понимаем, что это новая американская политика. Были попытки навязать этот термин [взаимного признания] как что-то, что нам нужно принять как окончательное решение в Вашингтоне, я уже однажды сказал в лицо, что я думаю о признании, и мой ответ не будет другим», — заявил Вучич.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов ЕС.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
Субмарины, некогда наводившие ужас на американцев, сегодня не нужны нашему флоту
В Киеве ждут жесткого ответа от РФ за санкции против телеканалов
Вирусологи рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок
Умер бывший чемпион мира по боксу, побеждавший Мохаммеда Али
Житель Канады соорудил тобогган из полотенца (видео)
Германия сообщила о повышении расходов на оборону в 2021 году
Российский боец Волков нокаутировал Оверима
Горячие темы на Авто
А не кажется ли вам, товарищи, что мы уже совсем зажрались? Или третий сорт не брак. 318
Пляши польку Матвеев, письмо тебе пришло ! 286
Не плеваться, я щас о политике немного тавоэтова 215
Гипотетически 196
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Дети
Мария Миронова с годовалым сыном отдыхает на Мальдивах Актриса показала милое фото с мальчиком
Леди
Тина Канделаки показала редкое фото с молодым мужем Красивая пара!
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь