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16:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Основатель Nexta считает смешными требования властей Белоруссии о его экстрадиции

Создатель Telegram-канала Nexta Степан Путило заявил, что требования властей Белоруссии об экстрадиции из Польши его и экс-главреда канала Романа Протасевича — это «смешные просьбы».

Источник: Reuters

«Это абсолютно смешные просьбы — подача заявления об экстрадиции. Потому что как в прошлый раз это не увенчалось успехом и, мягко говоря, закончилось ничем, так и в этот раз, скорее всего, закончится ничем», — сказал Степан Путило РБК.

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«В демократических странах действуют совершенно иные нормы, и такие вот просьбы об экстрадиции останутся неудовлетворенными», — сказал господин Путило, добавив, что на его жизнь и работу требование об экстрадиции не влияет. «Я уже пять месяцев живу в другой стране. Так что пусть спецслужбы и дальше отправляют свои бумажки кому хотят и когда хотят», — заявил он.

Верховный суд Белоруссии 20 октября признал канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. Степан Путило и Роман Протасевич объявлены в межгосударственный розыск. Их внесли в перечень физлиц, причастных к терроризму. Сегодня Следственный комитет Белоруссии сообщил, что направил в Польшу документы об экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича.

Белорусская оппозиция объявила, что 7 февраля станет Международным днем солидарности с Белоруссией, — в этот день пройдет полгода с начала массовых протестов в стране. Представители оппозиции призывают 11 и 12 февраля «брать отгулы» и выходить на протесты.

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