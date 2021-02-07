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17:28 (мск), источник: Московский комсомолец

Собчак напомнила, как Явлинского убеждали перейти в лагерь Ельцина

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала статью основателя «Яблока» Григория Явлинского, в которой он раскритиковал оппозиционера Алексея Навального, обвинив его в национализме, популизме и разжигании национальной розни.

Источник: РИА "Новости"

«Григорий Алексеевич уже схватил достаточно хейта за эту статью, поэтому я не вижу смысла продолжать его хейтить. Я лишь хочу процитировать отрывок из книги Михаила Зыгаря “Все свободны”», — написала Собчак в своем Instagram.

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Она обратилась к фрагментам, которые рассказывают о выборах президента России 1996 года, когда Григорий Явлинский был одним из кандидатов и снова сталкивался лбом с Борисом Ельциным. В штабе Ельцина решили уговорить Явлинского перейти в лагерь первого президента.

Тогда бывший помощник Явлинского Зверев, а также один из акционеров ЮКОСа, входивший в предвыборный штаб Ельцина Василий Шахновский, провели переговоры с Явлинским, в ходе которых тот дал согласие.

«Явлинский соглашается. К нему приходит Чубайс с указом о его назначении на свою бывшую позицию — первым вице-премьером по экономике. Указ еще не подписан Ельциным, но уже завизирован Черномырдиным», — приводит Собчак фрагмент книги.

Следом Зверев пошутил: «Осталось только выяснить, согласна ли графиня».

На что Явлинский ответил: «Если уж я вам так нужен, то назначайте меня премьером».

После этого Чубайс взорвался и спросил Явлинского, думает он о себе или о стране.

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