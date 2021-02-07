Собчак напомнила, как Явлинского убеждали перейти в лагерь Ельцина

«Григорий Алексеевич уже схватил достаточно хейта за эту статью, поэтому я не вижу смысла продолжать его хейтить. Я лишь хочу процитировать отрывок из книги Михаила Зыгаря “Все свободны”», — написала Собчак в своем Instagram.
Она обратилась к фрагментам, которые рассказывают о выборах президента России 1996 года, когда Григорий Явлинский был одним из кандидатов и снова сталкивался лбом с Борисом Ельциным. В штабе Ельцина решили уговорить Явлинского перейти в лагерь первого президента.
Тогда бывший помощник Явлинского Зверев, а также один из акционеров ЮКОСа, входивший в предвыборный штаб Ельцина Василий Шахновский, провели переговоры с Явлинским, в ходе которых тот дал согласие.
«Явлинский соглашается. К нему приходит Чубайс с указом о его назначении на свою бывшую позицию — первым вице-премьером по экономике. Указ еще не подписан Ельциным, но уже завизирован Черномырдиным», — приводит Собчак фрагмент книги.
Следом Зверев пошутил: «Осталось только выяснить, согласна ли графиня».
На что Явлинский ответил: «Если уж я вам так нужен, то назначайте меня премьером».
После этого Чубайс взорвался и спросил Явлинского, думает он о себе или о стране.