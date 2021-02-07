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18:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина обвинила Германию в искажении истории Второй мировой войны

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в искажении истории Второй мировой войны, пишет «НВ».

Источник: AFP 2020

В интервью Rheinische Post Штайнмайер выступил за достройку газопровода «Северный поток-2» и назвал энергетические отношения «почти последним мостиком между Россией и Европой». Он добавил, что 22 июня исполнится 80 лет нападению Германии на Советский Союз, а жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.

По его словам, «это не оправдывает ложную российскую политику сегодня», но нельзя «упускать из виду этот более широкий контекст».

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Мельник заявил, что высказывания Штайнмайера вызвали у Украины настоящий шок. В такой трактовке СССР приравнивается к России, что является «прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов», в том числе украинцев.

Российская пропаганда десятилетиями навязывает нарратив о том, что Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией, утверждает посол.

По его словам, 22 июня 1941 не Москва, а украинские города подверглись массовым ударам.

«Именно вот этот “широкий контекст” и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради отбеливания “Северного потока-2”», — заявил Мельник.

В 2020 году Мельник обвинил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, назвавшего его карликом, в унижении украинцев и напомнил ему о преступлениях нацизма.

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