20:02 (мск), источник: ТАСС
Байден заявил, что США и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию
Президент США отметил, что в качестве американского лидера еще не поговорил по телефону с председателем КНР.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию между двумя странами. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телекомпании CBS, фрагмент которого транслировался в воскресенье.
Он говорил о своих отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином в бытность американским
«Я все время ему говорил, что у нас не должно быть конфликта, но будет острая конкуренция. Я не собираюсь это делать — он [Си Цзиньпин] знает это, потому что тоже посылал сигналы, — так, как это сделал Трамп. Мы сосредоточимся на международных правилах дорожного поведения», — отметил Байден.
Глава государства добавил, что в качестве американского лидера еще не поговорил по телефону с председателем КНР. «У нас еще не было возможности поговорить друг с другом. Нет причин не позвонить ему. Как мне сказали, я, вероятно, проводил с Си Цзиньпином больше времени, чем любой мировой лидер, потому что я провел 24−25 часов в личных встречах с ним, когда я был
При этом он подчеркнул, что «есть много чего, что можно обсудить» с Си Цзиньпином. «Он очень умен. Он очень бескомпромиссный», — добавил президент.