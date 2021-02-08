AP: США вернутся в Совет по правам человека ООН

О возвращении США в совет объявят государственный секретарь США Энтони Блинкен и высокопоставленный американский чиновник в Женеве, утверждает AP. Официальное сообщение ожидается в понедельник.
Изначально США будет присутствовать в совете в качестве наблюдателя, но позднее будет выступать за избрание в качестве полноправного члена.
При этом один источник AP сообщил, что администрация Байдена не откажется от позиции США о необходимости реформ в совете.
США вышли из Совета по правам человека ООН в 2018 году. Поводом стали резолюции совета с критикой политики Израиля. В октябре 2020 Россию после четырехлетнего перерыва избрали членом совета. Предыдущий госсекретарь США Майк Помпео критиковал решение избрать Россию, а также Китай и Кубу.
Байден и его администрация отменяют ряд внутренних и внешнеполитических решений Дональда Трампа. Накануне Блинкен объявил, что США выйдет из соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом, которые давали право возвращать в эти страны людей, ищущих убежища в США.