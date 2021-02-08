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09:46 (мск), источник: Ведомости

Боррель не исключил введение ЕС новых санкций против России

Евросоюз (ЕС) в скором времени может ввести новые санкции в отношении России, которая постепенно «отключается» от Европы, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву на прошлой неделе.

Источник: AFP 2020

«Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами министрами иностранных дел ЕС. Как всегда, государства-члены должны будут предпринимать последующие шаги, и да, они могут включать санкции», — написал он в своем блоге на сайте ЕС.

Боррель разъяснил, что отправился в Москву с целью обсудить напряженные отношению между ЕС и Россией, которые в последнее время ухудшаются.

Однако власти последней, по его словам, «не захотели воспользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога», в связи с чем ЕС «придется учитывать последствия» этого.

По словам Борреля, его беседа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была сконцентрирована на ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, а также на вопросе прав человека и реализации основных свобод.

Представитель ЕС отметил, что лично настаивал на немедленном освобождении оппозиционера. Он также заявил, что власти не могут обвинять ЕС во вмешательстве во внутренние дела, так как Россия добровольно взяла на себя международные обязательства, предписанные Европейской конвенцией по правам человека.

Боррель был с визитом в Москве с 4 по 6 февраля. 5 февраля он встретился с Лавровым и после заявил, что ЕС и Россия провели «открытый и честный» диалог по всем вопросам двусторонних отношений.

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