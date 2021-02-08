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12:47 (мск), источник: Life.ru

В Кремле рассказали о целях контактов Москвы с Медведчуком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктором Медведчуком.

Источник: РИА "Новости"

Речь об этом зашла в свете прошедшего в пятницу заседания Совета безопасности РФ, темой которого стала эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом.

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— Русский мир был, остаётся и будет оставаться приоритетной темой для российского государства, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира, — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков назвал Украину частью русского мира и заявил, что отрицать культурные связи и исторические общие корни было бы глупо.

Напомним, что в субботу, 6 февраля, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук по телефону обсудили ситуацию на Украине. Дмитрий Медведев поддержал усилия ОПЗЖ по борьбе с цензурой на Украине. Как уже сообщал Лайф, сразу три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского.

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