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13:15 (мск), источник: РБК

Песков заявил о мешающих повышению пенсий «черных полосах»

Ранее главред RT сравнила пенсии в 1990-х годах с нынешними выплатами. По словам Симоньян, они находятся на низком уровне, но ситуация намного лучше, чем было ранее. Над вопросом надо еще «работать и работать», заявил Песков.

Источник: Reuters

Кремль согласен с тем, что ситуация с пенсиями в 1990-х годах в России была сложной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

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«Ну, смотрите, то, что в 90-ые годы было плохо — трудно не согласиться, то что сейчас пенсии выше — тоже трудно не согласиться», — заявил он.

По словам Пескова, в этом вопросе «проделан огромный путь», но этого недостаточно, о чем упоминал и Владимир Путин: «Президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать».

Пресс-секретарь отметил, что «скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии не представляется возможным», но власти поэтапно работают над этим. Песков добавил, что повышению благосостояния пенсионеров препятствуют «какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии».

Он пояснил, что под «черными полосами» имеет в виду мировые экономические кризисы и ситуации, подобные нынешней пандемии коронавируса.

Так Песков прокомментировал высказывание главреда RT Маргариты Симоньян. «Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 1999 году, допустим, Ну это же объективный факт. Сейчас говорят: пенсии маленькие… Пенсии маленькие, конечно, но они на порядок больше, чем они были, и растут, и будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили», — сказала она накануне в эфире передачи «Соловьев LIVE».

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В 2020 году средний размер пенсии составил 15−16 тыс. руб. По данным опроса НПФ Сбербанка, большинство россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им достаточно 45,6 тыс. руб. В Москве показатель составил 65,1 тыс. руб. в месяц, во Владивостоке — 57,1 тыс. руб., в Петербурге — 55,4 тыс. руб.

В начале 2021 года Минтруд проиндексировал пенсии на 6,3%, это выше уровня инфляции. Увеличенные пенсии получили в общей сложности 32 млн россиян. Средний размер страховой пенсии по старости вырос на 1039 руб. и в итоге составил 17 541 руб., отметил глава Минтруда Андрей Котяков.

В прошлом году Путин поручил правительству до февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров, которая была отменена в 2015 году. Главным условием для ее возобновления он назвал бюджетную обеспеченность.

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