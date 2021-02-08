17:37 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что власти поэтапно работают над повышением уровня жизни
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Работа, направленная на повышение благосостояния россиян, будет обязательно продолжаться, заявил журналистам в понедельник
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«С тем, что в 1990-е годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. С тем, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться», — сказал представитель Кремля, комментируя слова главного редактора RT Маргариты Симоньян о пенсионном обеспечении россиян.
«Безусловно,
«Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, и президент всегда об этом говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога», — отметил представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что «динамика поступательная».
Представитель Кремля напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который неоднократно говорил, что «в плане пенсионного обеспечении надо еще работать и работать». «Понятно, что скачкообразно сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным, но поэтапно — это то, что обязано делать государство, это то, что оно делает», — указал Песков.