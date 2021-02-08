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14:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Военный путч в Мьянме: всеобщая забастовка и водометы против демонстрантов

Десятки тысяч госслужащих Мьянмы в понедельник не вышли на работу, а собрались на улицах крупнейших городов страны, требуя освободить лидера «Национальной лиги за демократию» Аун Сан Су Чжи и восстановить демократическое правление. Как свидетельствует видео, снятое на улицах столицы Мьянмы Нейпьидо и размещенное в соцсетях, власти применили водометы против участников акции протеста.

Источник: Reuters
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В Мьянме произошел военный переворот

В прошлый понедельник местные военные захватили власть, бездоказательно утверждая, будто парламентские выборы в ноябре прошлого года, принесшие свыше 80% голосов правящей партии «Национальная лига за демократию», были подтасованы.

Они не дали избранному парламенту собраться на первое заседание, ввели чрезвычайное положение и комендантский час, взяли под домашний арест президента Вин Мьина, лидера «Национальной лиги» Аун Сан Су Чжи и еще сотни политиков, депутатов и партийных активистов.

Тысячи людей третий день подряд выходят на улицы, требуя восстановить демократическое правление.

В минувшее воскресенье в Мьянме (до 1989 г. страна называлась Бирма) прошли самые многочисленные протесты с 2007 года, когда множество буддийских монахов выступили против тогдашнего военного режима.

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Общенациональная забастовка

По сообщениям Бирманской службы Би-би-си, десятки тысяч учителей, медиков, юристов, банковских клерков и госслужащих в понедельник не вышли на работу, а собрались в центре Нейпьидо и двух крупнейших городов страны, Янгона и Мандалая.

Около тысячи учителей прошли маршем с жилой окраины Янгона к знаменитой пагоде Суле в центре города.

В Нейпьидо утром в понедельник полиция пыталась разогнать демонстрантов, использовав два автомобиля с водометами. По сообщениям, несколько человек получили травмы.

На видео в «Фейсбуке» видно, как мокрые насквозь манифестанты протирают глаза и поддерживают друг друга.

Автор видео Киау Зейяр Оо заявил Би-би-си, что людей начали обливать без предупреждения в тот момент, когда они мирно протестовали перед зданием полиции.

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Он добавил, что к середине дня ситуация успокоилась, акция протеста продолжается, спецавтомобили находятся рядом, но бездействуют.

Сообщений о насилии за последние часы не поступало.

В интернете появились призывы бросать работу в знак протеста.

«Сегодня рабочий день, но мы не выйдем, даже если нам урежут зарплату», — заявил корреспонденту агентства Франс пресс 28-летний рабочий фабрики одежды Хнин Тазин.

Корреспондент Би-би-си по Юго-Восточной Азии Джонатан Хэд пишет, что субботние и воскресные протесты вывели сопротивление перевороту на новый уровень, хотя явных лидеров по-прежнему не видно. Налицо спонтанное самоорганизующееся неповиновение.

Протест в Нейпьидо | Источник: Reuters

Военные правители пока не реагируют на происходящее, и полиция явно не знает, как быть с протестующими, которые численно превосходят ее во много раз, передает наш корреспондент.

Ранее армия Мьянмы выступила в поддержку оппозиционных партий, требовавших пересчета голосов, поданных на ноябрьских выборах, но избирком заявил, что доказательств подтасовки нет.

Объявивший себя главой государства главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин сменил большинство министров и их заместителей, включая министров финансов, здравоохранения, иностранных и внутренних дел.

Военные также пытаются заблокировать чрезвычайно популярные в стране соцсети — «Фейсбук», «Твиттер» и «Инстаграм».

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