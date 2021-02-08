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16:00 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил о лидерстве России в создании вакцины от коронавируса

Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте по науке и образованию.

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Источник: Reuters

«Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире — не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем — занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса. Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех», — сказал Путин.

Еще более значимым является то, что в России удалось развернуть производство вакцин и организовать массовую вакцинацию, отметил президент. Благодаря совместным усилиям ученых, отечественных компаний и государства «величайшим научным достижением» могут воспользоваться граждане России и других стран мира. Путин также подчеркнул, что пандемия не только стала испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Третью вакцину, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

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