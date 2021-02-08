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18:39 (мск), источник: ТАСС

Захарова считает, что кто-то диктует Евросоюзу, как вести себя с Россией

Такой вывод официальный представитель МИД России сделала после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам визита в Москву, опубликованного в его блоге.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам визита в Москву, опубликованное в его блоге, противоречит заявленной на пресс-конференции 5 февраля позиции. Это указывает на то, что кто-то диктует Евросоюзу, как вести себя с РФ, рассказала в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в Москве 5 февраля состоялся доверительный разговор между Боррелем и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, по итогам которого стороны констатировали и сложности в отношениях, и пути продвижения вперед. В числе прочего глава дипломатии ЕС поздравил российских ученых с наработками в плане эффективности и продвижения вакцины от коронавируса «Спутник V», напомнила дипломат.

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«Проходит день, господин Боррель возвращается к себе в евроструктуры, и мы видим какой-то совершенно противоречащий тому, что он говорил в Москве, пост в блоге о том, как все было плохо и будет только хуже. Что же это значит? Где был Боррель настоящим: в Москве или когда вернулся в структуры Евросоюза? Ведь с ним была значительная делегация, которая вырабатывала общий подход к тому, что он озвучивал по итогам разговоров с Лавровым. Значит, речь идет не о подходах ЕС, значит, кто-то там диктует Европейскому союзу, как нужно вести себя с Россией», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД также указала, что в блоге Борреля пресс-конференция по итогам переговоров с Лавровым охарактеризована на английском языке как aggressively staged. «Как это можно перевести? Агрессивно организованная? Вообще у слова staged есть еще значение подтасовки, некой постановочности пресс-конференции. Так какая же это постановка, тем более агрессивная? Это классическая пресс-конференция, которая проходит у нас каждую неделю после переговоров Лаврова с коллегами», — добавила она.

Захарова также подчеркнула, что на этой пресс-конференции присутствовали западные журналисты, которых попросило включить в список участников представительство ЕС в Москве. «Кто это все агрессивно срежиссировал, с точки зрения господина Борреля? Ну уж точно не мы <…> Что хотят журналисты, то и спрашивают. Они задавали те вопросы, которые они считали нужными. А Боррель говорил то, что считал нужным, как мы думали, отдавая себе отчет в своих словах и делая это откровенно», — резюмировала она.

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