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03:36 (мск), источник: ТАСС

Демократы и республиканцы договорились о формате проведения импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и Митч Макконнелл (от штата Кентукки) в понедельник достигли договоренности по формату проведения процедуры импичмента бывшего президента Дональда Трампа в верхней палате законодательного органа.

Источник: AP 2020

«Форма [проведения процедуры импичмента], о которой мы договорились, в высшей степени справедлива», — отметил Шумер, выступая перед сенаторами.

В распространенном письменном заявлении Макконнелл подчеркнул, что рад достигнутому соглашению, которое «сохраняет надлежащую правовую процедуру и права обеих сторон».

Договоренности предоставят обвинителям от Палаты представителей Конгресса и адвокатам Трампа равное количество времени на то, чтобы задать вопросы и выступить с заключительными заявлениями.

Формат процедуры

Процесс импичмента начнется во вторник с обсуждения конституционности самого разбирательства в отношении уже бывшего президента. После четырехчасового обсуждения конституционности последует голосование по вопросу о том, имеет ли верхняя палата Конгресса право проводить процедуру импичмента в отношении экс-главы Белого дома.

Для одобрения законодателям необходимо простое большинство, которое демократы смогут обеспечить.

Команда юристов Трампа и большинство сенаторов-республиканцев выступают против второй процедуры импичмента в отношении бывшего американского лидера, подчеркивая, что этот процесс неконституционен.

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В среду в полдень обвинители и адвокаты выступят со вступительными речами, после чего начнутся выступления, продолжительностью до 16 часов (на это отведено два дня) для каждой из сторон на изложение доводов с возможностью проведения прений. Кроме того, сенаторам будет предоставлено в общей сложности четыре часа для того, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям из нижней палаты. На этом этапе Сенат сможет проголосовать за вызов свидетелей и предоставление дополнительных доказательств.

Наконец, на заключительные заявления обеим сторонам будет предоставлено четыре часа, поровну распределенных между обвинителями и юристами.

По просьбе одного из адвокатов экс-главы государства процедура будет приостановлена в пятницу вечером и возобновится во второй половине дня в воскресенье.

Таким образом, если стороны не будут вызывать свидетелей, процедура завершится уже на следующей неделе, быстрее, чем первый аналогичный процесс над Трампом в прошлом году.

Сенаторы во вторник должны утвердить резолюцию с договоренностями по формату процедуры импичмента. Голосование будет носить формальный характер в связи с тем, что все участники процесса — демократы и республиканцы Сената, обвинители и адвокаты Трампа — уже согласились со всеми пунктами документа.

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