Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 февраляПервая перепись населения Российской империи, начало Русско-японской войны и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
22Быт советских студентов
12Последствия снегопада в Москве
09:38 (мск), источник: Известия

Регулятор ЕС завершил научное консультирование по вакцине «Спутник V»

Регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по российской вакцине «Спутник V». Теперь разработчик может подать заявку на регистрацию препарата в ЕС. Об этом 9 февраля сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 “Спутник V” (известной также как Gam-COVID-Vac)… В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения (marketing authorisation)», — цитирует «РИА Новости» заявление представителя регулятора.

Отмечается, что научное консультирование — обычная процедура EMA, которая доступна всем компаниям и направлена на то, чтобы облегчить дальнейшую разработку лекарств в Евросоюзе.

Представитель EMA отметил, что пока в организации не получили заявку от разработчика «Спутника V» на регистрацию препарата, поэтому говорить о сроках поступления вакцины на европейский рынок рано.

Если разработчик российской вакцины получал регистрационное удостоверение ЕС, то «Спутник V» получит доступ в Евросоюз.

Ранее стало известно, что недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Более того, в минздраве ФРГ «Известиям» 4 февраля сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

Многие страны пересмотрели свое отношение к вакцине «Спутник V» еще и из-за перебоев в поставках одобренной ЕМА вакцины Pfizer. Производитель сообщил в середине января, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска — до 2 млн доз в год.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кризис добрых дел: пандемия пошатнула позиции благотворителей
Под разным градусом: эта зима бьет рекорды по перепадам температуры
В США договорились о формате проведения импичмента Трампа
ОНФ подготовил проект об отказе пенсионеров от онлайн-платежей
Названы регионы РФ с самой загрязненной питьевой водой
Прокуратура проверит данные о невыплате зарплат ученым в Сибири
В России вырос спрос на цифровые карты вместо пластиковых
Инфекционист оценил необходимость вакцинировать детей от COVID
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Hi-Tech
Человек или собака? Фигура в лесу вызвала недоумение у интернет-пользователей Кого увидите вы?
Авто
Семейная пара сделала копию Ferrari LaFerrari из снега (фото) Издалека снежный гиперкар можно было спутать с настоящим
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Леди
Маша Распутина показала фигуру в пестром бикини Певица взволновала фанатов
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь