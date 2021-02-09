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12:49 (мск), источник: Ведомости

Литовский оператор сообщил об остановке транзита газа в Калининград

Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid 9 февраля приостановил транзит газа в Калининград по просьбе «Газпрома», сообщили в пресс-службе литовской компании.

Источник: AP 2020

«Оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid в понедельник получил уведомление о том, что по просьбе “Газпрома” транзит газа из Литвы в Калининград временно приостановлен. Причины приостановки транзита газа не уточняются», — говорится в сообщении. В Amber Grid заверили, что выполняют все обязательства по соглашению с российской монополией, которое действует до 2025 г.

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«В контракте предусмотрено, что газ транспортируется по формуле “отправляй или плати”. Временная приостановка транзита не будет иметь финансовых последствий для Amber Grid», — добавили в литовском газотранспортном операторе. По их словам, потребители в Литве продолжат стабильно получать газ с Клайпедского терминала сжиженного газа (СПГ), Латвийского подземного хранилища газа и из Белоруссии.

В январе 2019 г. «Газпром» ввел в строй плавучий регазификационный терминал (FSRU) «Маршал Василевский» в Калининградской области. В монополии тогда заверили, что он позволит после 2025 г. полностью обеспечить спрос Калининградской области на газ за счет поставок морским путем. Годовые поставки по трубопроводам через Белоруссию и Литву в эксклав составляют около 2,4 млрд куб. м газа. Терминал «Маршал Василевский» позволяет регазифицировать до 2,7 млн т СПГ в год или 3,7 млрд куб. м газа.

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