Песков опроверг сведения о выделении 500 млрд рублей на поддержку россиян

«Reuters вчера нам прислал письмо, в котором написал, что “нам стало известно, что, то ли 500, то ли 800 млрд, то ли 1 трлн планируется выделить, чтобы купировать протесты, просим прокомментировать”. И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Reuters опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства Reuters», — сказал он, подчеркнув, что ложной является информация как о сумме денежных средств, так и об указанной изданием цели.
Песков разъяснил, что, во-первых, правительство не преследует цель подобным образом решить проблему недовольства россиян падением уровня жизни перед выборами в Госдуму, как утверждал Reuters. Во-вторых, нет разовых сумм, о выделении которых власти могут заявить в ближайшее время. По словам Пескова, средства для поддержки врачей и семей с детьми направляются на регулярной основе в рамках целенаправленной работы по точечной помощи наиболее нуждающимся гражданам. Заготовленных же пакетов в 500 млрд руб. не существует.
Ранее информацию, распространенную вчера Reuters, прокомментировали в правительстве России. Аналогично с заявлением Пескова там заявили, что соцподдержка россиян носит долгосрочный и системный характер.