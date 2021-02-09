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13:55 (мск), источник: Ведомости

Песков опроверг сведения о выделении 500 млрд рублей на поддержку россиян

Информация, опубликованная агентством Reuters, что на фоне наблюдающихся в стране протестных настроений правительство приняло решение выделить 500 млрд руб. на социальную поддержку населения, не соответствует действительности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

«Reuters вчера нам прислал письмо, в котором написал, что “нам стало известно, что, то ли 500, то ли 800 млрд, то ли 1 трлн планируется выделить, чтобы купировать протесты, просим прокомментировать”. И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Reuters опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства Reuters», — сказал он, подчеркнув, что ложной является информация как о сумме денежных средств, так и об указанной изданием цели.

Песков разъяснил, что, во-первых, правительство не преследует цель подобным образом решить проблему недовольства россиян падением уровня жизни перед выборами в Госдуму, как утверждал Reuters. Во-вторых, нет разовых сумм, о выделении которых власти могут заявить в ближайшее время. По словам Пескова, средства для поддержки врачей и семей с детьми направляются на регулярной основе в рамках целенаправленной работы по точечной помощи наиболее нуждающимся гражданам. Заготовленных же пакетов в 500 млрд руб. не существует.

Ранее информацию, распространенную вчера Reuters, прокомментировали в правительстве России. Аналогично с заявлением Пескова там заявили, что соцподдержка россиян носит долгосрочный и системный характер.

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