Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
10Крещенские купания
17:07 (мск), источник: Ведомости

Песков ответил на слова Зеленского о нежелании закупать «Спутник V» для Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песеков прокомментировал отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Если президент Украины Владимир Зеленский не желает закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим странам ее достанется больше, заявил журналистам пресс-секретарь.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется, другим больше достанется», — сказал Песков. По его словам, спрос на российскую вакцину настолько велик, что «потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять».

«Прилагаются действительно титанические усилия, чтобы этот спрос после того, как мы обеспечим всех россиян вакцинацией, был покрыт», — заверил Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявленная эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом. Украина, по словам Зеленского, договорилась о поставке вакцин от Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Начало первого этапа вакцинации начнется в течение февраля с прививки медиков и военнослужащих. Киев уже подписал контракт с Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

В октябре 2020 г. Россия заявила о возможности поставок «Спутник V» на Украину на платной основе. Киев отказался от этой идеи и решил использовать западные препараты. Зеленский в интервью The New York Times отметил, что не может объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются. Позже, 29 декабря, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба объяснил отказ от российской вакцины тем, что она якобы представляет собой «гибридное оружие против Украины». В конце января текущего года украинский Минздрав подтвердил, что «Спутник V» регистрировать в стране не будут.

«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения этим препаратом. Сейчас, по данным Российского фонда прямых инвестиций, лекарство одобрено в 19 государствах мира.

 В России за сутки выявили 15 019 случаев коронавируса
Лукашенко не выучил уроки
Эксперты ВОЗ подвели итоги расследования происхождения COVID-19
Чубайса сняли со всех постов в РСПП
Михаила Ефремова снова поместили в СИЗО-5 в Москве
В российском регионе ввели квоту на домашних животных
Снимок российских гор попал в топ престижной премии
Фотограф сделал невероятный снимок самолета на фоне Солнца
Турист случайно снял на камеру извержение вулкана (видео)
Авто
4-секундную аварию из «Форсажа» снимали 8 месяцев: как это было В ходе съемок сцены с Toyota GT86 пришлось уничтожить три автомобиля
Новости партнеров
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Дети
Как 8-летний мальчик живет после инсульта в России Жизнь Тимы круто изменилась. Сейчас он борется за возможность ходить
Новости партнеров
Как сложилась судьба космонавта Крикалева, которого "забыли" в космосе
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Как выглядит муж "Русской амазонки" Натальи Кузнецовой
Хитрости, которые помогают экономить на одежде
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь