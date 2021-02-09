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16:38 (мск), источник: РБК

Чубайса сняли со всех постов в РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проголосовал за снятие Анатолия Чубайса со всех постов в союзе по его заявлению. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Чубайс продолжит деятельность в РСПП в качестве консультанта. «Мы договорились о том, что он сохранится в периметре РСПП в том или ином качестве, в том числе в экспертном качестве, потому что он нам нужен как представитель точки зрения по устойчивому развитию, по климату и так далее, с которым, безусловно, нам диалог нужно вести», — сказал Шохин.

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Шохин напомнил, что Чубайс ранее сам попросил досрочно его освободить со всех постов в РСПП — члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. «Он написал заявление в декабре, он не собирается бизнесом заниматься», — отметил президент РСПП.

В начале декабря правительство поручило уволить Чубайса с должности главы «Роснано». 4 декабря на этом посту его сменил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

В тот же день президент Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что на новой должности экс-глава «Роснано» не будет госслужащим или сотрудником администрации главы государства.

В конце прошлого года источник РБК, близкий к ВЭБ. РФ, сообщил, что Чубайс и госкорпорация создадут совместный проектный офис. По его словам, новый офис создается, в частности, под реализацию Парижского соглашения по климату, с которым пересекаются цели устойчивого развития, прописанные в документах ООН.

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