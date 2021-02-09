«Если вы всё знаете, тогда обеспечьте темпы роста!» Министра экономического развития отчитали в Госдуме

На заседании 9 февраля Решетников зачитал свой доклад о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он также прокомментировал обновление законодательства о банкротстве. Однако фраза Решетникова, в которой он назвал Госдуму «площадкой для обсуждения нового закона о банкротстве», вызвала недовольство Володина.
«Максим Геннадьевич, это не площадка, это модное слово. Площадка у нас есть, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, где представители народа решают судьбу закона — быть ему или не быть — надо это усвоить и понимать, что это очень ответственно», — заявил спикер, попросив министра «не улыбаться».
Но на этом критика со стороны представителя Госдумы не закончилась.
«Вот вы были губернатором, вас люди избирали, здесь есть депутаты, которых тоже люди избирали. Когда у вас появится такое отношение к парламенту, тогда появится и ответственность. Упрощение такое, модные словечки. “Мы продвинутые, мы знаем”. А если вы продвинутые и всё знаете, тогда обеспечьте темпы роста!» — рассердился Володин.
Также спикер несколько раз посетовал на то, что Росстат, подчиняющийся Минэкономразвития, даёт необъективные цифры. Решетников попытался указать Володину, что его ведомство лишь курирует Росстат, а не диктует ему, как работать, но этот аргумент не возымел эффекта.
«У нас 85 субъектов. Вам сейчас подчиняется статистика. Можно ли всё-таки заработную плату не называть среднюю по стране, учитывая, что она очень различается по субъектам? Средняя температура по больнице получается», — указал председатель Госдумы, призвав министра учитывать в расчётах «региональный фактор».
На заседании Решетникову также припомнили отсутствие системного подхода в раздаче субсидий и льгот, а также господдержку офшорных компаний, которые не платят налоги в стране.
Это не первое выступление Володина против главы МЭР. На заседании парламента в 2019 году от него досталось предшественнику Решетникова, предыдущему министру экономического развития Максиму Орешкину. Володин раскритиковал будущего помощника президента за неподготовленность к докладу в Госдуме и посоветовал ему избавляться от слов-паразитов.
В свою очередь, Решетникову не привыкать к критике со стороны других политиков. Весной 2020 года министру устроил разнос премьер Михаил Мишустин, обвинив его в недостаточной эффективности и оперативности программы льготных кредитов для бизнеса. Перед этим глава Минэкономразвития сам под видом бизнесмена попытался взять кредит в российских банках и столкнулся с чередой отказов.