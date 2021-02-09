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17:40 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Если вы всё знаете, тогда обеспечьте темпы роста!» Министра экономического развития отчитали в Госдуме

Главу Минэкономразвития (МЭР) Максима Решетникова отчитали прямо на заседании Госдумы. Спикер парламента Вячеслав Володин предъявил министру претензию в том, что он слишком активно использует «модные словечки».

Источник: РИА "Новости"

На заседании 9 февраля Решетников зачитал свой доклад о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он также прокомментировал обновление законодательства о банкротстве. Однако фраза Решетникова, в которой он назвал Госдуму «площадкой для обсуждения нового закона о банкротстве», вызвала недовольство Володина.

«Максим Геннадьевич, это не площадка, это модное слово. Площадка у нас есть, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, где представители народа решают судьбу закона — быть ему или не быть — надо это усвоить и понимать, что это очень ответственно», — заявил спикер, попросив министра «не улыбаться».

Но на этом критика со стороны представителя Госдумы не закончилась.

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«Вот вы были губернатором, вас люди избирали, здесь есть депутаты, которых тоже люди избирали. Когда у вас появится такое отношение к парламенту, тогда появится и ответственность. Упрощение такое, модные словечки. “Мы продвинутые, мы знаем”. А если вы продвинутые и всё знаете, тогда обеспечьте темпы роста!» — рассердился Володин.

Также спикер несколько раз посетовал на то, что Росстат, подчиняющийся Минэкономразвития, даёт необъективные цифры. Решетников попытался указать Володину, что его ведомство лишь курирует Росстат, а не диктует ему, как работать, но этот аргумент не возымел эффекта.

«У нас 85 субъектов. Вам сейчас подчиняется статистика. Можно ли всё-таки заработную плату не называть среднюю по стране, учитывая, что она очень различается по субъектам? Средняя температура по больнице получается», — указал председатель Госдумы, призвав министра учитывать в расчётах «региональный фактор».

На заседании Решетникову также припомнили отсутствие системного подхода в раздаче субсидий и льгот, а также господдержку офшорных компаний, которые не платят налоги в стране.

Это не первое выступление Володина против главы МЭР. На заседании парламента в 2019 году от него досталось предшественнику Решетникова, предыдущему министру экономического развития Максиму Орешкину. Володин раскритиковал будущего помощника президента за неподготовленность к докладу в Госдуме и посоветовал ему избавляться от слов-паразитов.

В свою очередь, Решетникову не привыкать к критике со стороны других политиков. Весной 2020 года министру устроил разнос премьер Михаил Мишустин, обвинив его в недостаточной эффективности и оперативности программы льготных кредитов для бизнеса. Перед этим глава Минэкономразвития сам под видом бизнесмена попытался взять кредит в российских банках и столкнулся с чередой отказов.

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