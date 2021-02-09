Путч в Мьянме: полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ

Вечером того же дня объявивший себя главой государства командующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин заявил в эфире государственного телевидения, что никто не может быть выше закона, но воздержался от прямых угроз. Однако появившийся вслед за ним на экране ведущий сказал, что в отношении «нарушителей закона» должны быть «приняты меры».
Утром во вторник полиция в Нейпьидо снова применила водометы. Однако толпа не отступила перед струями брандспойтов, скандируя: «Долой диктатуру!». Тогда полицейские, как передает агентство Рейтер, сделали несколько выстрелов в воздух, а потом открыли огонь по толпе резиновыми пулями.
Один местный житель заявил корреспонденту Франс пресс, что предупредительных выстрелов было два.
В Нейпьидо протестующих также пытались разогнать водой | Источник:Reuters
Работник столичного госпиталя, пожелавший остаться неизвестным, рассказал журналисту Бирманской службы Би-би-си, что к ним доставили двух человек, одного с травмой головы, другого грудной клетки. При каких обстоятельствах были получены повреждения, неизвестно.
Другой врач сообщил агентству Рейтер, что оказал первую помощь трем пациентам с травмами, похожими на те, что бывают от резиновых пуль. Потом их отправили в клинику.
Поступают сообщения, правда, не подтвержденные, о переходе полицейских на сторону протестующих. В ряде мест они якобы позволили демонстрантам беспрепятственно преодолеть возведенные заграждения.
Корреспондент Би-би-си по Юго-Восточной Азии Джонатан Хэд сообщает, что полиция в целом действует все более жестко, но пока не прибегает к смертоносному оружию.
Аналогичные выступления против военной диктатуры в 1988-м и 2007 годах привели к гибели людей.
Полиция в целом действует все более жестко, но пока не прибегает к смертоносному оружию | Источник:EPA
Десятки тысяч учителей, врачей и служащих ежедневно требуют передать власть демократически избранному парламенту и освободить президента Вин Мьина, лидера партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и сотни других задержанных политиков.
На парламентских выборах в ноябре прошлого года «Национальная лига» получила свыше 80% голосов. Военные бездоказательно заявили, что итоги голосования подтасованы. 1 февраля они вывели на улицы солдат, сорвали первую сессию нового парламента, поместили гражданских руководителей под домашний арест, ввели чрезвычайное положение сроком на год и ночной комендантский час в крупных городах.
Телевизионное выступление генерала Хлаина было первым с момента переворота. Он снова оправдывал свои действия «массовыми фальсификациями» в ходе выборов, не подтвердив свои слова фактами.
Не назвав конкретной даты, он обещал новые выборы, которые организует «реформированный» избирком, и сказал, что армия передаст власть их победителю.
Он также сказал, что нынешнее военное правление будет отличаться от того, которое было в Мьянме в 1962—2011 годах, и говорил о «подлинной и дисциплинированной демократии». Фраза вызвала насмешки в социальных сетях.
Протесты в Мьянме не прекращаются уже несколько дней | Источник:Reuters
Во вторник премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о прекращении контактов с военными правителями Мьянмы и запрете им посещать Новую Зеландию.
Ардерн напомнила, что ее страна в 2018—2021 годах оказала помощь Мьянме на общую сумму 30,5 миллиона долларов.
Это первый практический шаг со стороны международного сообщества, направленный на изоляцию военного режима.
Мьянма или Бирма?
Мьянма — государство в Юго-Восточной Азии с населением 54 миллиона человек, граничащее с Таиландом, Лаосом, Бангладеш, Китаем и Индией. Большинство жителей говорят на бирманском языке и исповедуют буддизм.
Страна получила независимость от Великобритании в 1948 году, и 49 лет управлялась местными военными.
В 1989 году они переименовали страну из Бирмы в Мьянму. Ряд государств, в том числе Соединенное Королевство, продолжили использовать прежнюю форму в знак непризнания военного режима, но название «Мьянма» постепенно прижилось. В 2016 году фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи объявила оба названия равнозначными.
Более 30 лет признанным лидером борьбы за демократию в стране была дочь видного политика эпохи борьбы за независимость Аун Сан Су Чжи. Сейчас ей 75.
Она провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира.
В 2011 году военные под международным давлением инициировали постепенный переход к демократии, но зарезервировали за собой 25% мест в парламенте и контроль над силовыми ведомствами.
На всех проводившихся с того времени выборах побеждала партия Аун Сан Су Чжи.
Протестующие требуют освободить президента Вин Мьина, лидера партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и сотни других задержанных политиков | Источник:Reuters
Она не стала президентом лишь потому, что военные предварительно вписали в конституцию пункт о запрете занимать этот пост лицам, чьи родственники имеют иностранное гражданство (два сына Аун Сан Су Чжи от брака с ныне покойным мужем-англичанином — граждане Соединенного Королевства). Однако она получила специально созданную для нее должность государственного советника и рассматривалась всеми как фактический лидер.
В 2017 году сепаратисты из компактно проживающего в штате Ракхайн мусульманского нацменьшинства рохинджа, говорящего на бенгальском языке, напали на несколько полицейских участков. Бирманская армия ответила, по мнению мирового сообщества, избыточно жестко. Около 700 тысяч рохинджа бежали в Бангладеш.
После этого международная репутация Аун Сан Су Чжи как демократа и правозащитника поблекла, но внутри страны она сохраняет большую популярность.
Сейчас Аун Сан Су Чжи и президент Вин Мьин помещены судом под домашний арест сроком на две недели. Им предъявлены обвинения, соответственно, в ввозе в страну без надлежащего таможенного оформления семи переносных раций и нарушении карантинных правил во время предвыборной кампании прошлой осенью.
Как указывают СМИ, несмотря на смехотворность обвинений, вынесение в отношении политиков обвинительного судебного решения может в дальнейшем лишить их права занимать выборные должности.
Переворот осудили ЕС, Британия и Австралия. Президент США Джо Байден пригрозил военному режиму санкциями.
Однако Китай на прошлой неделе заблокировал в Совете Безопасности ООН резолюцию с осуждением путча, а ближайшие соседи Камбоджа, Таиланд и Филиппины назвали переворот внутренним делом Мьянмы.
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