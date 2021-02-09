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22:15 (мск), источник: РБК

Первый российский регион объявил об отмене обязательного ношения масок

В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение масок, сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей. Трансляция велась на его странице в соцсети «ВКонтакте».

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Источник: РИА "Новости"

«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим [в республике] будет носить рекомендательный характер», — объявил Бречалов. Отмену обязательного ношения масок он объяснил тем, что многие жители уже переболели коронавирусом.

В то же время Бречалов попросил тех, кто не переболел коронавирусом, и тех, кто получил первый или второй компонент вакцины, «поберечься» и все же носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте, магазинах и театрах.

По словам главы республики, отменяя требование, он надеется «на элемент общественного договора». «Мы, естественно, идем навстречу предпринимателям. Но при этом [продавцы] за прилавком магазинов должны находиться в масках», — добавил Бречалов.

В связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса в Удмуртии с 10 февраля также снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме лиц старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.

С конца января суточный прирост заразившихся коронавирусом в Удмуртии начал резко снижаться. Если 21 января в республике зарегистрировали 190 новых заболевших, то ко 2 февраля показатель упал до 90 человек. Всего с начала пандемии в Удмуртии выявили 26,4 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Умер от заболевания 541 человек.

Масочный режим в России действует с 28 октября 2020 года. Роспотребнадзор предписал соблюдать это требование в «местах массового пребывания людей», в общественном транспорте, такси, «на парковках и в лифтах». 18 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о действии масочного режима во всех регионах России. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что вводить масочный режим по всей России не имеет смысла. Он напомнил, что решения об отдельных мерах принимают власти регионов.

По прогнозу заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, повсеместный масочный режим в России могут отменить уже в этом году. В то же время опрошенные РБК вирусологи оказались настроены менее оптимистично. По их оценке, от обязательного ношения масок и перчаток в лучшем случае получится отказаться не раньше конца весны, в худшем же проститься с масками не получится даже летом.

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