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22:43 (мск), источник: Известия

Турция запланировала отправить космический аппарат на Луну в 2023 году

Анкара в 2023 году планирует отправить на Луну космический аппарат, который должен совершить там жесткую посадку. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представляя национальную космическую программу во вторник, 9 февраля.

Источник: AP 2020

«К концу 2023 года в честь столетия республики наш уникальный гибридный космический аппарат осуществит жесткую посадку на Луне», — приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.

На втором этапе в 2028 году Анкара собирается вывести космический аппарат на околоземную орбиту. Он добавил, что Турция планирует создать космодром при международном участии для того, чтобы страна «получила доступ в космос».

Целью, по словам Эрдогана, является создание национальной торговой марки в области разработки спутников нового поколения.

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Глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил ТАСС о заинтересованности страны в сотрудничестве с Россией в космической отрасли.

«Что же касается России, у нас уже установились очень хорошие отношения. Я встречался с российским послом [в Турции Алексеем Ерховым], и мы работаем над проектом соглашения о том, как бы Турция и Россия могли продолжить сотрудничество в этой сфере», — сказал он.

Собеседник агентства отметил важную роль России в космической отрасли. Он добавил, что в ближайшие несколько месяцев Анкара рассчитывает согласовать с Москвой, «в каких конкретно сферах это сотрудничество возможно».

Йылдырым выразил надежду, что в ближайшее время встретится с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Встречу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Он планирует обсудить с ним «всевозможные детали» двустороннего сотрудничества между Турцией и Россией] после того, как Эрдоган обозначит задачи для турецкого Космического агентства.

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По его словам, велика вероятность того, что Турция использует российский корабль «Союз» для полета своего космонавта, поскольку «это очень надежный космический корабль», который очень хорошо себя зарекомендовал в космосе.

«Так что вероятность этого очень высока, но нам нужно еще эту тему обсудить. Но, конечно, мы рассматриваем такую возможность», — сказал он.

На авиакосмическом салоне МАКС-2019 Рогозин допустил, что турецкие космонавты могут быть отправлены на Международную космическую станцию (МКС). Он рассказал, что предложил Эрдогану подготовить турецкого космонавта.

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