Большой десантный корабль «Петр Моргунов» отправят в Арктику

Его планируют сделать важнейшим элементом обеспечения военной группировки на островах и побережье, а также вдоль Северного морского пути.
По своим техническим характеристикам он серьезно превосходит старые корабли такого назначения. С его помощью можно будет, например, перебросить зенитные ракетные системы, радиолокаторы или береговые ракетные комплексы. А после выполнения задач оперативно их забрать.
Конструкция уникального БДК позволяет ему высаживать морскую пехоту с моря и воздуха, выгружать технику и грузы прямо на берег.
Еще одной задачей новинки в Заполярье станет доставка горюче-смазочных материалов и продовольствия на отдаленные объекты, где нет причалов. При необходимости «Петр Моргунов» станет базой для проведения спасательной операции.
«Петр Моргунов» завершил программу государственных испытаний в ноябре 2020 года. Российские БДК проекта 11 711 — корабли ближней и дальней морской зоны. Они предназначены для высадки десанта, перевозки оборудования и боевой техники.