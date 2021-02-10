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01:27 (мск), источник: Известия

В Нидерландах назвали условие заключения налогового соглашения с Россией

Нидерланды назвали ключевое условие для заключения с РФ соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), следует из ответа минфина королевства на запрос «Известий». Амстердам готов подписать договор с Москвой, если в него будут включены льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию.

Источник: Reuters

Минфин РФ предложил Амстердаму пересмотреть СИДН в августе прошлого года — на аналогичных Кипру, Мальте и Люксембургу условиях. По новым договорам, если иностранный резидент по крайней мере один год владеет не менее 15% в российском предприятии и при этом является публичной компанией, чьи акции котируются на бирже, то он платит 5%, а не 15%.

Кроме этого, ряд преференций вплоть до полного освобождения от налога в стране источника доходов предусмотрен для госструктур, банков и эмитентов облигаций.
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Амстердам ответил на российское предложение отказом. Изначально, как писали ранее «Известия», королевство настаивало на сохранении льготы, во-первых, для частного сектора, а, во-вторых, для компаний, занимающихся недвижимостью. В декабре глава Минфина Антон Силуанов признавал, что переговоры с Голландией идут сложно. Он сообщил о запуске процедуры денонсации соглашения.

В пресс-службе российского министерства финансов на просьбу прокомментировать ход переговоров с Амстердамом отметили, что последнее предложение, полученное от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России по низким ставкам.

«На данном этапе прогресс в переговорах отсутствует, поэтому мы идем по пути расторжения соглашения. Однако если позиция голландской стороны изменится, мы готовы вернуться к обсуждению», — заявили в Минфине.

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