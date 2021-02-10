МИД РФ допустил полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года», — сказал Андрей Броварец в интервью, опубликованном на сайте правительства Приморского края.
Дипломат выразил надежду, что администрация нового президента США решение о закрытии Генконсульства США во Владивостоке пересмотрит.
«От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит, тем более, что данное решение идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», — сказал Андрей Броварец.
Дипломат напомнил, что в Приморье «более 50% участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе», а Владивосток является местом проведения «крупнейших региональных и федеральных мероприятий на российском Дальнем Востоке».
В декабре 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. В январе генеральный консул США Эми Сторроу сообщила о продолжении работы генконсульства в Екатеринбурге. По данным AP, закрытие генконсульств связано с решением России в 2017 году сократить численность американских дипломатов.
Алексей Чернышев, Владивосток