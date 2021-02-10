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05:57 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД РФ допустил полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной

Генеральное консульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

Источник: РИА "Новости"

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года», — сказал Андрей Броварец в интервью, опубликованном на сайте правительства Приморского края.

Дипломат выразил надежду, что администрация нового президента США решение о закрытии Генконсульства США во Владивостоке пересмотрит.
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«От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит, тем более, что данное решение идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», — сказал Андрей Броварец.

Дипломат напомнил, что в Приморье «более 50% участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе», а Владивосток является местом проведения «крупнейших региональных и федеральных мероприятий на российском Дальнем Востоке».

В декабре 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. В январе генеральный консул США Эми Сторроу сообщила о продолжении работы генконсульства в Екатеринбурге. По данным AP, закрытие генконсульств связано с решением России в 2017 году сократить численность американских дипломатов.

Алексей Чернышев, Владивосток

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