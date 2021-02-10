Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
10Джо Байден вступил в должность президента США
04:59 (мск), источник: РБК

Украина планирует провести в Одессе совместные военные учения с НАТО

Украина совместно с силами НАТО планирует провести в Одессе командно-штабные учения «Нерушимая стойкость». Об этом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Источник: AP 2020

«Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом и подготовку командно-штабных учений “Нерушимая стойкость” в Одессе в 2021 году», — сказал глава украинского правительства.

НАТО продолжает усиливать свое военное присутствие в Черном море. Как заявил Столтенберг, это делается в ответ на действия России в регионе.

В декабре 2020 года Столтенберг обвинил Россию в наращивании военной мощи в Черном море, в том числе в Крыму. Он указал на продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины.

Предыдущие совместные военные учения Украины и НАТО в Черном море прошли в июле 2020 года. Помимо Украины и США участие в них приняли военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Они продлились семь дней.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лавров заявил о согласовании ФРГ допуска Навального к данным о Путине
Бриллиант во лбу: зачем американский рэпер инкрустировал себе камень
Сенат США проголосовал за законность процесса импичмента Трампу
Первый российский регион объявил об отмене ношения масок
Россиян старше 60 лет включили в главную группу по вакцинации
Два человека погибли при крушении вертолета в Куршевеле
В России изменится порядок начисления социальных выплат
Ученые: Бетельгейзе все же взорвется
Здоровье
Диетолог дала советы для эффективного похудения Нужно изучать пищевую ценность продуктов.
Hi-Tech
Смартфон пролежал в воде больше недели. Что с ним случилось Результаты теста на водонепроницаемость
Горячие темы на Авто
По форме и содержание. 289
мозг покемона 236
Нужен мужской усредненный взгляд на ситуацию. Статистика, так сказать. 231
ЛЮБОВЬ. 197
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Дети
Принцесса Евгения впервые стала мамой В королевской семье случилось долгожданное пополнение
Леди
Маша Распутина показала фигуру в пестром бикини Певица взволновала фанатов
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Провал проекта «УГ» стал главным политическим разочарованием года
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь